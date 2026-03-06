モードブランドHAREから、人気漫画『NANA』（矢沢あい）とのスペシャルコラボレーションが登場。2026年3月12日よりHARE全店舗（渋谷店を除く）と公式WEBストアand ST、ZOZOTOWNにて販売されます。作中の主人公「大崎ナナ」と「小松奈々」のファッションやキャラクター性からインスパイアされた全8型のアイテムがラインアップ。作品の世界観を感じながら、いつもと違う自分を楽しめる特別なコレクションですϖ