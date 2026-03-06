2日、イラン首都テヘランで、爆発後に立ち上る煙（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米シンクタンク、戦略国際問題研究所（CSIS）は5日、対イラン軍事作戦の米軍の費用が開始100時間で37億ドル（約5800億円）を超え、1日当たり約8億9140万ドルに上ると推計した。大半は予算化されておらず、資金の議論が今後、作戦の是非に関する焦点になり得ると指摘した。CSISは、米軍がより安価な兵器を使うことに移行している上、イラン