W杯ジャンプ女子個人第28戦で3位に入った丸山希＝ラハティ（共同）【ラハティ（フィンランド）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは6日、フィンランドのラハティで女子個人第28戦（ヒルサイズ＝HS130メートル）が行われ、ミラノ・コルティナ冬季五輪で個人ノーマルヒルと混合団体銅メダルの丸山希（北野建設）は123メートル、122メートルの合計252.1点で3位に入った。5日の第27戦に続く表彰台。ニカ・プ