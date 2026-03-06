女性が刺されたと通報があった現場付近の路上を調べる捜査員＝6日午後7時44分、富山市6日午後4時ごろ、富山市のJR富山駅近くの繁華街で「女性が腹を刺された」と配送業の男性から110番があった。富山中央署によると、女性は40代で腹と背を負傷。飲食店で刺されたとみられる。病院搬送時、意識はあったという。署は同日、この飲食店にいた住所、職業不詳で自称69歳の男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕した。男は腹部を負傷してい