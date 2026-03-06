◇第6回WBC1次ラウンドC組日本―台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は台湾と対戦。今大会は、米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）が全47試合を日本国内で独占生配信するが、視聴者からはさまざまな反響が寄せられ、SNSに多くの意見が書き込まれていた。WBC開幕前からNetflixに加入