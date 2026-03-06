「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン１３−０台湾代表」（６日、東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平選手が１番・ＤＨで出場・二回１死満塁で先制の満塁弾を放った。台湾先発の鄭浩均（チェン・ハチュン）は打たれた瞬間に打球をみつめ呆然。その後、勢いづいた日本打線を止めきれず、２回途中５４球５安打８失点で降板となった。その後、２番手投手も打たれ、大谷に適時打を浴び、この回計１