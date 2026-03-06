All About ニュース編集部のメンバーに調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、グアムの「ザ ツバキ タワー」です。※以下の情報は2026年3月6日17時45分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「ザ ツバキ タワー」は最新の贅を尽くした“大人のためのアイランドリゾート”編集部メンバー・Kが「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、グアムの「ザ ツバキ タワー」でした。・