中東地域の多くの国の航空路線が深刻な影響を受けている。中国民用航空局は5日、安全評価をした上で、中国の航空会社が中東地域と結ぶ一部の路線の運航を再開したことを明らかにした。新華社が伝えた。海南航空は2日と4日、海口とサウジアラビアのジッダを往復する路線を運航した。中国国際航空は5日、6日、7日に、北京首都国際空港とサウジアラビアのリヤドを往復する路線を運航した、または運航する。さらに、6日、7日、8日には