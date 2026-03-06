◆オリックス時代の相棒・若月健矢とバッテリー野球日本代表・侍ジャパンの山本由伸投手（27＝ドジャース）が6日、第6回WBC・1次リーグC組初戦の台湾戦（東京ドーム）に先発登板。負けられない試合で3回途中無失点の好投を披露した。大事な初戦を託された侍ジャパンのエース。オリックス時代の相棒・若月健矢とバッテリーを組み、まずは先頭のジェン・ツォンチェを投ゴロに仕留めた。続くS.フェアチャイルドは宝刀・スプリット