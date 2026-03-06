13点差つけられ…もはや同情の声■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が6日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に出場。第3打席までに3安打5打点の大暴れを見せた。チームも3回時点で13-0と大差をつけており、SNSでは日本語でも「可哀想になってきた」とチャイニーズ・タイペイに同情する声