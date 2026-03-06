3月6日夕方、静岡市駿河区で、バイクと軽乗用車の事故があり、バイクに乗っていた男性がけがをしました。 6日午後6時半頃、静岡市駿河区石田の信号のある交差点で、右折中の軽乗用車に直進してきたバイクがぶつかりました。 警察によりますと、バイクを運転していた男性は軽傷で、命に別状はないということです。 車の運転手の女性にけがはありませんでした。 警察は事故に至った詳しい原因を調べています。