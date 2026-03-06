富士山麓の恵み「富士山サーモン」2種の味わい 多くの客でにぎわう御殿場市内の食堂。魚介類の豊富なメニューが自慢です。 【写真を見る】富士山麓の湧き水が育んだ「富士山サーモン」 ＜来店客の女性＞ 「丼にホワイトサーモンが入っていると聞いて頼んだんですけれど、ホワイトサーモンはとろっとして食べやすくて、いつも食べているサーモンよりプリッとしていて厚みがあっておいしい