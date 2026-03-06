野球の「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の１次ラウンドＣ組、日本−対台湾戦が６日、東京ドームで行われた。１番・指名打者でスタメン出場した大谷翔平（米ドジャース）は二回の第３打席までに、二塁打、ホームラン、シングルヒットを放ち、サイクルヒットに王手をかけた。三塁打が出ればサイクルヒット達成となる四回の第４打席は、ファーストライナーだった。１３点をリードした七回、先頭の大谷の代打に