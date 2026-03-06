スノーボードクロスのワールドカップ（W杯）は6日、トルコのエルズルムで行われ、男子の高原宜希（PascoSSC）は決勝トーナメント1回戦で敗れ、26位だった。レオン・ウルブリヒト（ドイツ）が優勝した。（共同）