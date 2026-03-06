【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】米国とイスラエルによるイラン攻撃開始から、７日で１週間となる。米イスラエル側はイラン上空の制空権をほぼ確保して攻勢を強めているが、イラン側も報復攻撃を続ける姿勢を崩していない。ペルシャ湾岸諸国にも被害が広がっており、戦闘の終結は見通せない。イスラエル軍のエヤル・ザミール参謀総長は５日、イランの防空施設の約８０％を破壊し、「イランの上空で航空優勢を達