◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。宮城大弥投手（24）が台湾戦の4回から3番手で登板し、先発の山本由伸投手（27）との“新旧オリックスエース”リレーはならずも、先輩の力投に刺激を受けて腕を振った。 13点リードの4回、マウンドに上がった宮