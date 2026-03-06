【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが６日、開幕する。開会式は同日午後８時（日本時間７日午前４時）から、世界遺産に登録されているベローナの円形闘技場で行われ、１０日間の熱戦が幕を開ける。大会は２月のミラノ・コルティナ五輪と同じく分散開催となり、イタリア北部の三つの会場群に分かれて実施される。同国での冬季パラ開催は２００６年トリノ大会以来、２度目