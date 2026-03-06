11日で東日本大震災から15年、「news zero」は被災者の方々に「あの日の自分に伝えたいこと」について伺いました。車で移動中に被災・門傳秀二さん（66）「災害は忘れた頃にやってくる。大きな天災に人間の力は及ばないと当時一番感じていましたので、そういったことをもう一度考え直したい」職場で被災・阿部貴広さん（39）「当時の自分に言いたいことは『必ず復興できるので、諦めずに前を向いて進んでほしい』。下ばかりを見て