◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンの先発・山本由伸投手（２７）が３回途中無安打無失点、２奪三振、５３球で降板した。３回に三塁・岡本の失策と、２つの四球で２死満塁とピンチを招き、２番手・藤平にバトンを渡した。侍のエースとして初戦に先発。最速は１５８キロを計時するなど台湾打線に安打を許さないノーヒットピッチングで圧倒した。「早いイニングで、たくさん点をとってくれた