◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンの山本由伸投手が、３回にピッチクロック違反となった。１３―０の３回２死一、二塁で迎えた２番打者。５球目を投じるところでピッチクロック違反となり、ボール判定でフルカウント。その後、フォアボールとなり、このまま降板となった。ピッチクロック（投球時間制限）は、走者なしで１５秒以内、走者ありで１８秒以内と定められ、ピッチコム（サイン