◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―台湾（６日・東京ドーム）侍ジャパンの２番手・藤平尚真投手（楽天）が見事な火消しに成功した。先発・山本由伸投手（ドジャース）のあとを受け、１３点リードの３回２死満塁でマウンドへ。今季から西武でプレーするリン・アンコーと対戦し、カウント２―２から１４０キロの落ちる球で空振り三振を奪って無失点で切り抜けた。藤平は左ふくらはぎの肉離れで辞退した西武・平良の代替選手と