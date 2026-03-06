◆ＷＢＣ第１ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が１次ラウンド初戦となる台湾戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１３点リードの４回先頭の第４打席は一直に倒れ、この日初めて凡退。サイクル安打は次打席以降にお預けとなった。プレーボール直後、初回先頭の第１打席ではプレーボール直後の初球を右翼線へ強烈な二塁打。「ＮＰＢ＋」によると、打球速度１８８・５キ