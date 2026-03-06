◆オープン戦オリックス―巨人（６日・京セラドーム大阪）巨人・山崎伊織投手（２７）が先発で４回６０球で２安打無失点と好投した。３奪三振、与四球ゼロで最速は１４８キロ。３回、４回とそれぞれ二塁打を浴びたが、得点圏に走者を背負ってからフォークを低めに集めてピンチを切り抜けた。今季３度目の実戦を終えた右腕は「今日は力感なくいこうと思って、その分いいバランスで投げられたと思います。もっともっとピンチで