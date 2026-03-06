MBCふるさと特派員や視聴者の皆さんから寄せられた各地の話題をお伝えするかごしま南北600キロ。 今回は霧島市の小学校で開かれた餅つき大会の話題です。 霧島市牧園町にある全校児童14人の中津川小学校で行われた餅つき大会。昔ながらの杵と臼を使って地域住民が用意したもち米を子どもたちが餅に仕上げていきます。 つきたての餅は、しょう油やきな粉をつけてみんなで食べました。 （参加者） 「もちもちしておいしい」