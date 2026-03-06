あさって8日は「国際女性デー」です。シリーズで、県内の女性議員を巡る現状や課題をお伝えしています。 県内の女性議員は去年、初めて100人を超えました。しかし、女性議員がいない議会は43市町村のうち6つあります。ただ、女性議員がいる37の議会でも、6割は女性の数は1人か2人にとどまっています。 今回は、どうすれば女性議員が増えるのか。奮闘する現場から考えます。 この日、議場に一番乗りした、垂水市議会