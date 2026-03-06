オレンジの価格が高騰し、ジュースの販売を取りやめる店も出ています。こうした中、「オレンジを使わないオレンジ風味のジュース」が登場、どんな商品か取材しました。横浜市にあるこちらのスーパー。飲料の棚を見てみると…記者「こちらで販売されているオレンジジュース。税込み431円と書いてあります」同じ量のリンゴジュースと比べて2倍の値段。別のメーカーでも果汁100%のものはオレンジだけが、かなり高め。スーパーセルシオ