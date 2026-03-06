気象庁は６日、南海トラフ地震に備えた四国・九州沖の海底観測網「Ｎ（エヌ）―ｎｅｔ（ネット）」のうち、沿岸に設置した地震計１８台の運用を１２日正午から始めると発表した。これにより、四国から日向灘の沿岸を震源とする地震の緊急地震速報が最大６秒早まる可能性があるという。Ｎ―ｎｅｔは、沿岸と沖合に設置された二つの海底ケーブル（計１６４０キロ・メートル）からなり、沖合側は昨年１０月に運用が始まっていた。