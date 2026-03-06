交際4年になるカップルの馴れ初めと、29歳モデル彼女の強い結婚願望が語られた。【映像】彼氏との2ショット（複数カット）3月5日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話が放送された。本作は、年齢や子どもを産むタイミングなど、それぞれの悩みを抱え結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の旅行へ出発する番組だ。モデ