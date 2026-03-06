4位に浮上した古江彩佳＝6日（ゲッティ＝共同）米女子ゴルフのブルーベイLPGAは6日、中国・海南島のブルーベイGC（パー72）で第2ラウンドが行われ、7位で出た古江彩佳が5バーディー、2ボギーの69で回り、通算7アンダーの137で首位と4打差の4位に浮上した。昨年覇者の竹田麗央は通算3アンダーで16位につけ、原英莉花は1打差の23位、桜井心那はさらに1打差の28位。渋野日向子は35位、西村優菜は49位、笹生優花は55位。吉田優利と