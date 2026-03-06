羽田空港＝2020年国土交通省は6日、国内航空路線維持に向け、大手と中堅の航空会社間で出資などの連携がしやすくなるよう規制を見直す方針を明らかにした。大手による出資が20％を超えた場合、中堅の航空会社が持つ羽田空港の優遇発着枠が全て回収されるとしていたルールを変更し、発着枠の回収を一定幅にとどめる。国交省が開いた有識者検討会で説明した。中堅はスカイマーク、AIRDO（エア・ドゥ）、ソラシドエア、スターフラ