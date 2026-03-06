元参院議員で、現在は落語家として活動するガーシー（本名・東谷義和）氏（54）が6日に自身のX（旧ツイッター）を更新。新幹線で豚まんを食べるのはNG?論争で私見を展開した。実業家・河原由次氏がXを更新し、新幹線で551の豚まんを食べていたところ、隣の客から「ダメだろ」と注意されたと投稿。「は？こんなことわざわざ言ってくるんだと思って思わず『何言ってるの？』って言ったらそこから東京までずっとダンマリ」といい