¥Ð¥ì¤ë¡ª¡ªÊá¤Þ¤ë¡ª¡ª▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ö¤¤¤Ó¤­¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©Ì¡²è²È¤ÎµÈÅÄµ®»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Î¹Àè¤ÇÍ§¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤¤¤Ó¤­¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ó¤­¼£ÎÅ¤ò·è°Õ¡£¶á¤¯¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¡ÊSAS¡Ë¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿çÌ²Ãæ¤Ë¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢CPAP¡Ê¥·¡¼¥Ñ¥Ã¥×¡ËÎÅË¡¤ò´«¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ï»×¤ï¤Ì²ÝÂê¤¬¡Ä¡£µÈÅÄµ®»Ê