野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表の大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、東京ドームでのチャイニーズ・タイペイ戦に「1番DH」で先発出場。2回表の第2打席に先制の満塁本塁打と追加点の適時打を放った。大谷の豪快アーチを皮切りに、日本代表「侍ジャパン」の打線が打者一巡の猛攻。1イニング10得点を記録した。 ■打者一巡の猛攻で満塁本塁打と右前