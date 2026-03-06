福山市の集合住宅の一室で営利目的で大麻を栽培したとして、男3人が逮捕されました。逮捕されたのは、住居不定、自称・会社役員の男(27)ら3人です。警察によると3人は去年6月、福山市明治町にある男(27)が1人で住んでいた集合住宅の一室で、営利目的で大麻草36鉢を栽培した疑いです。関係者から栽培に関する110番通報があり、家宅捜索したころ大麻草を発見し押収。その後の捜査で、男(27)の父親と知人の男も関与が疑われ、逮捕しま