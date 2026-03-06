原爆資料館に新設する「子ども向け展示スペース」の検討会議で、13歳で被爆死した少女に焦点を当てた展示の計画案が示されました。原爆資料館に新設する「子ども向け展示スペース」の検討会議には、大学教授や被爆者などが出席し、展示の計画案などが発表されました。展示スペースは被爆前・被爆直後・戦後の3つに分けられ、建物疎開作業中に13歳で被爆死した森脇瑤子さんの人生を時系列で展示する案などが示さ