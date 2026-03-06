鯨木が、5月16日に東京・harevutaiにてワンマンライブ＜LIMINAL＞(よみ：りみなる)の開催を発表した。本公演は、本人初の1日2回公演。DAY・NIGHTとタイトルがつけられ、それぞれに歌い手の雪見、シンガー・トラックメイカーの水槽のゲスト出演が決定している。以前よりゲーム配信でのコラボレーションや楽曲提供で共演した二人で、ファンにとっても待ちに待ったリアル共演といえる。また、セットリストも各公演で変わる予定だ。キ