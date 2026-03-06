MANONが、1stデジタルEP『PINK NOISE』を3月6日（金）に配信リリースした。今作は、様々なカルチャーの影響を受けながら形成されたMANONの“今”を最も鮮明に刻んだ作品となっている。ハイパーポップの衝動、ロックの疾走感、そして繊細なボーカルが交差し、感情の揺れや葛藤までもMANONらしく“デコって”鳴らしたポップな楽曲群となっている。ロックデュオ・SATOHのLinna Figgがプロデュースを手がけた「違うタイプ」、一度聴い