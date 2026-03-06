藤井健太郎氏が6日、自身のXを更新。TBS系バラエティー『オールスター後夜祭』の今春開催を見送る意向を記した。【写真】前回は…冒頭から即帰宅となった芸人藤井氏は「春の『オールスター後夜祭』は一旦お休みです。また半年後に」と投稿。ファンからは「半年後楽しみに待っています」「さみしいけど半年後に期待」などといった感想が寄せられている。