2025年12月に開催されたSHANK主催フェス＜BLAZE UP NAGASAKI 2025＞の模様が、3月10日および11日よりSHANKオフィシャルYouTubeチャンネルにて期間限定配信されることが明らかとなった。配信『BLAZE UP NAGASAKI 2025』ではSHANKほか、10-FEET、SUPER BEAVER、HEY-SMITH、ハルカミライ、04 Limited Sazabys、SiM、The BONEZなど計15組のライブ映像を期間中に視聴することが可能だ。また、＜BLAZE UP NAGASAKI 2026＞が12月5日および