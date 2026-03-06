WBCの観戦イベントで、大谷の先制満塁本塁打に残念がる台湾の観衆たち＝6日、台北市（共同）【台北共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本と台湾との対戦を野外中継で見るイベントが6日夜、台北市の繁華街で開かれ、多くのファンが台湾チームに声援を送った。観衆は「台湾がんばれ」と声をそろえて応援した。大谷翔平選手が先制の満塁本塁打を放つと頭を抱えたり、のけぞったりして残念がった。台湾は野球人気