11日で東日本大震災から15年、「news zero」は被災者の方々に「あの日の自分に伝えたいこと」について伺いました。みなさんや大切な人を守るための言葉、ぜひ聞いてください。自宅兼職場が津波で流される・田中和七さん（70代）「明かりの確保をすること。がれきで危険な状態なので、足元を照らすのに必要。自分の存在を相手に知らせるためにも、明かりがあると、気がついた人が対応してくれる。明かりがないことは不安を増長させ