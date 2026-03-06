3月4日、シンガーソングライターで俳優の星野源がXを更新。そこでの近影が話題となっている。「星野さんはこの日、韓国のファッション誌『DAZED KOREA』に登場したことを韓国語と日本語で報告。この文面とともに、グレーのコートの下に上下デニムを合わせ、メイクが施されている写真をアップしました。注目を集めたのは、いつもとは違ったク―ルな容姿。韓国風のメイクアップなどが、ファンにも新鮮に映ったようです」（スポーツ紙