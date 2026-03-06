米女子ゴルフツアー「ブルーベイＬＰＧＡ」２日日（６日、中国・海南島のブルーベイＧＣ＝パー７２）、今季初戦で６３位から出た渋野日向子（２７＝サントリー）は、６バーディー、４ボギーの７０と伸ばし、通算イーブンパーの３５位で予選を通過した。出だしの１０番、１２番でボギーとなる苦しいスタート。しかし、１３番で約２・５メートルを沈めると、１５、１７番でもバーディーを奪い、前半で１つ伸ばした。後半もボギー