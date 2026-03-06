４月１６日に東京・後楽園ホールで行われる鉄人・小橋建太（５８）の完全プロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」の第５弾カードが６日、発表になった。秋山準（ＤＤＴ）＆ダガ＆小田嶋大樹（ノア）が拳王＆谷口周平（ノア）＆タイタス・アレクサンダーと対戦する。小橋は自身のＸ（旧ツイッター）にカードの見どころを次のように箇条書きで記した。☆準と拳王の初対決…策士同士の試合は楽しみだ。☆ダガ、大樹