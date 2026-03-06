新日本プロレス「旗揚げ記念日」（６日、大田区総合体育館）で、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）が?炎の飛龍?藤波辰爾（７２）と初共闘を果たした。ウルフは今年１月４日東京ドーム大会でプロレスデビュー。キャリア２か月で迎えた初の記念興行で、１９７２年３月６日に行われた旗揚げ戦（大田区）の第１試合に出場したレジェンドとの初遭遇が実現した。「旗揚げ記念日スペシャル１０人タッグマッ