◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンの山本由伸投手（２７）＝ドジャース＝が６日、１次ラウンド初戦となる台湾戦に先発し、２回２／３を投げて３四球も無安打無失点で降板した。球数は５３球。ベンチに下がる際には球場中から大歓声が送られた。この日はオリックス時代の相棒・若月健矢捕手（３０）との黄金バッテリーが復活。１番チェン・ツーに対しては４球目に１５８キロを計測し、５球