◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―台湾（６日・東京ドーム）日本が源田壮亮内野手（西武）の２打席連続となる適時打で１３点目を奪った。２回に一挙１０点を奪い迎えた３回。無死一、二塁から岡本の中前適時打で１１点目を奪う。２死二、三塁となってから打席に入った源田は、フルカウントから１３６キロチェンジアップをはじき返す中前適時打を放ち、日本に１３点目が入った。源田は「良い流れで回ってきたところで、しっか