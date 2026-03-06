imaseが、本日全国公開を迎えた映画『花緑青が明ける日に』と、主題歌である新曲「青葉」のコラボレーションビデオを公開した。映画『花緑青が明ける日に』は、日本画家としての活動を軸に、新海誠監督や片渕須直監督など名だたる監督のアニメーション作品に参加し、CMやMVなどジャンルを超えて様々な創作活動を行ってきた四宮義俊初の長編アニメーション監督作で、第76回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に選出された。映