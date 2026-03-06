Soalaが、現在放送中のTVアニメ『真夜中ハートチューン』のエンディングテーマである「声の軌跡」のドラマバージョンとなるスペシャルPVを公開した。今作PVの物語は、ピアノと歌声という”音”をきっかけに共鳴し合う2人を主人公に、その音は記憶となり指針となりまた2人を巡り合わせていくストーリーになっているという。キャストには、モデルの磯村 美羽と鈴木杏子が出演し、”音”をきっかけに共鳴し合う2人の物語を演じている