ＲＩＰＳＬＹＭＥのＲＹＯ―Ｚ（５１）とＩＬＭＡＲＩ（５０）が６日、都内で「ＲＩＰＳＬＹＭＥＴＨＥＭＯＶＩＥ―２５ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＧＲＥＡＴＥＳＴＭＥＭＯＲＹ―」（金井紘監督）公開記念舞台あいさつに出席した。エンタメ大好きと語るＲＹＯ―Ｚは公開初日を迎え「我々がスクリーンに映し出されるのがうれしい限り」と感激。ＩＬＭＡＲＩは金井監督のインタビュー手腕をべた褒めし「いつの間